Подлость «мужа» сломала жизнь Шуре из «Холодного лета 53-го»: поймут лишь женщины

На счету 55-летней Зои Буряк более 100 киноролей и десятки работ в театре. Но поклонники до сих пор дорожат одной из самых первых ее героинь — Шурой из фильма «Холодное лето пятьдесят третьего» 1987 года. Зоя убедительно сыграла трогательную деревенскую девушку, ставшую жертвой бандитов.

Сейчас 55-летняя Буряк все так же востребована на работе, но она в юности мечтала совсем не о карьере. Актриса собиралась завести семью, хотела много детей, однако эти планы разрушила подлость возлюбленного. В молодости Зоя забеременела от любимого мужчины. Он оказался не готов к отцовству, заявив, что занят решением других проблем. Буряк тяжело переживала предательство близкого человека и от безысходности решилась на аборт. О своем поступке она жалела всю жизнь.

Спустя 19 лет актрисе даже приснился сон, в котором она провожала в армию молодого парня. Зоя подсчитала даты и поняла, что солдат мог бы быть ее сыном. Ее личная жизнь так и не сложилась: она была однажды замужем, но союз продлился всего 5 лет.