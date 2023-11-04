Накануне своей свадьбы деревенская медсестра Ксюша Михайлова узнает, что жених Валера Берестнев изменил ей. Лучшая подруга Ксюши Инга ждет от него ребенка.

Ксюша планирует уехать в город, учиться на кардиохирурга, чтобы вылечить свою больную мать. Но в деревне умирает участковый врач, и главврач районной больницы уговаривает девушку остаться дома на год, чтобы не закрывался медпункт. Медсестру в деревне любят и доверяют ей. Только беременная Инга и местная знахарка Карпушка избегают медпункта.

За Ксюшей тем временем начинает ухаживать Костя Берестнев, младший брат Валеры, который с детства влюблен в нее. И, несмотря на то, что чувства девушки к его брату еще не остыли, он надеется на взаимность, терпеливо ждет и всегда первым приходит на помощь Ксюше. Вскоре начинается эпидемия вируса, и новые испытания сыплются на девушку одно за другим...