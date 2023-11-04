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Постер сериала Рецепт на любовь
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Киноафиша Сериалы Рецепт на любовь

Рецепт на любовь (2023 - 2023)

Recept na lyubov 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Накануне своей свадьбы деревенская медсестра Ксюша Михайлова узнает, что жених Валера Берестнев изменил ей. Лучшая подруга Ксюши Инга ждет от него ребенка.

Ксюша планирует уехать в город, учиться на кардиохирурга, чтобы вылечить свою больную мать. Но в деревне умирает участковый врач, и главврач районной больницы уговаривает девушку остаться дома на год, чтобы не закрывался медпункт. Медсестру в деревне любят и доверяют ей. Только беременная Инга и местная знахарка Карпушка избегают медпункта.

За Ксюшей тем временем начинает ухаживать Костя Берестнев, младший брат Валеры, который с детства влюблен в нее. И, несмотря на то, что чувства девушки к его брату еще не остыли, он надеется на взаимность, терпеливо ждет и всегда первым приходит на помощь Ксюше. Вскоре начинается эпидемия вируса, и новые испытания сыплются на девушку одно за другим...

В ролях
В ролях
Зоя Буряк
Зоя Буряк
Олег Алмазов
Олег Алмазов
Дарья Юргенс
Дарья Юргенс
Василий Копейкин
Василий Копейкин
Галина Данилова
Галина Данилова
Дарья Затеева
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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Сезоны
Рецепт на любовь - Сезон 1 Сезон 1
2023, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
Елизавета Алексеевна 30 декабря 2023, 17:05
Шикарный сериал
Киноафиша.инфо 30 декабря 2023, 20:26
Очень рады прочесть ваше мнение, спасибо 😌
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