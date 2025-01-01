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Бестолочь
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Спектакль Бестолочь

Смешной антрепризный спектакль в постановке Романа Самгина 12+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Лёгкая комедия с участием любимых артистов

Легкая и по-настоящему смешная комедия, которая стала абсолютным бестселлером на театральных подмостках! Здесь переплетаются измены, ложь и неожиданные повороты сюжета, заставляющие зрителей не только смеяться, но и переживать за персонажей. История полна запутанных интриг, где каждая деталь может сыграть ключевую роль в судьбе главных героев.

Служанка-недотёпа
Будущее супругов, и, казалось бы, самих героев, оказывается в руках служанки-недотёпы — девушка с добрыми намерениями, но с абсолютно нулевыми способностями к организации. Ее нелепые действия создают самые неожиданные последствия, когда она оказывается в центре семейных конфликтов и переворачивает всё с ног на голову. Причем ее действия часто приводят к тем результатам, которые даже она сама не могла бы предсказать.

Кто кого обыграет?
Пьеса переполнена яркими персонажами, каждый из которых старается перехитрить другого, и интрига развивается с каждым новым шагом. И хотя все ситуации, на первый взгляд, выглядят абсурдными, в финале оказываются связанными в одну картину, где служанка-недотёпа находит свой собственный «триумф» и ставит всех в тупик.

Что ждёт зрителя?
Зрителей ожидает не только смех и юмор, но и неожиданные развязки, когда под завесу тайны открываются скрытые мотивы героев. Весь спектакль напоминает веселую игру, где каждый персонаж пытается выйти победителем, а все выходят с улыбками на лицах.

 

Режиссер
Роман Самгин
Роман Самгин
В ролях
Олеся Железняк
Олеся Железняк
Юлия Меньшова
Юлия Меньшова
Андрей Ильин
Андрей Ильин
Михаил Полицеймако
Михаил Полицеймако
Андрей Носков
Андрей Носков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 августа
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
20:00 от 1500 ₽

Фотографии

Бестолочь Бестолочь Бестолочь Бестолочь Бестолочь Бестолочь Бестолочь

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