Смотрите фильмы за 1 ₽
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 35 лет не срок: ахнете, увидев звезду фильма «Холодное лето пятьдесят третьего…» сейчас

35 лет не срок: ахнете, увидев звезду фильма «Холодное лето пятьдесят третьего…» сейчас

1 ноября 2022 20:30
35 лет не срок: ахнете, увидев звезду фильма «Холодное лето пятьдесят третьего…» сейчас

Актриса не может простить себе одну ошибку прошлого.

Съемки в фильме «Холодное лето пятьдесят третьего...» навсегда изменили жизнь Зои Буряк. Артистка ослушалась педагога, запрещавшего своим студентам соглашаться на роли в кино, о чем ничуть не пожалела. После выхода картины на экраны актриса проснулась знаменитой.

Артистка не только обрела армию поклонников, но и получила приглашения в другие проекты. Ее карьера довольно быстро пошла в гору.

35 лет не срок: ахнете, увидев звезду фильма «Холодное лето пятьдесят третьего…» сейчас

Со дня премьеры вышеупомянутой ленты прошло вот уже 35 лет, однако для Буряк это не срок. Актриса засветилась в программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым, и фанаты с удивлением отметили, что за минувшие годы она не так сильно изменилась. Разумеется, артистка стала старше, но ее взгляд, очарование, талант остались прежними.

В интервью Буряк призналась, что в своей жизни допустила лишь одну ошибку, которую никак не может себе простить. Звезда экрана так и не стала матерью. Как бы там ни было, на одиночество она не жалуется: актриса окружена родными и близкими.

Фото: Кадр из фильма «Холодное лето пятьдесят третьего...», 1987, кадр из программы «Судьба человека»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
5 комментариев
Related video