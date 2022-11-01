35 лет не срок: ахнете, увидев звезду фильма «Холодное лето пятьдесят третьего…» сейчас

Съемки в фильме «Холодное лето пятьдесят третьего...» навсегда изменили жизнь Зои Буряк. Артистка ослушалась педагога, запрещавшего своим студентам соглашаться на роли в кино, о чем ничуть не пожалела. После выхода картины на экраны актриса проснулась знаменитой.

Артистка не только обрела армию поклонников, но и получила приглашения в другие проекты. Ее карьера довольно быстро пошла в гору.

Со дня премьеры вышеупомянутой ленты прошло вот уже 35 лет, однако для Буряк это не срок. Актриса засветилась в программе «Судьба человека » с Борисом Корчевниковым, и фанаты с удивлением отметили, что за минувшие годы она не так сильно изменилась. Разумеется, артистка стала старше, но ее взгляд, очарование, талант остались прежними.

В интервью Буряк призналась, что в своей жизни допустила лишь одну ошибку, которую никак не может себе простить. Звезда экрана так и не стала матерью. Как бы там ни было, на одиночество она не жалуется: актриса окружена родными и близкими.