Грузная старушка: на доярку из «Особенностей национальной охоты» больно смотреть

Легендарная комедия «Особенности национальной охоты» стала классикой постсоветского кино. Центральными фигурами картины были мужчины, но фильм не лишен и колоритных женских персонажей.

Речь идет о двух пышных доярках, к которым наведались главные герои. Темненькую сыграла финская актриса и супруга Вилле Хаапасало Саара Хедлунд, а светленькую — россиянка Зоя Буряк. Сегодня, спустя почти 30 лет, нашу артистку не узнать.

Буряк начала сниматься еще в 80-х, но славу ей принесла картина Сергея Рогожкина. Также Зою Юрьевну можно увидеть в сериалах «Дальнобойщики», «Убойная сила» и «Агент национальной безопасности». Также она служит в Молодежном театре на Фонтанке.

Сегодня Буряк 56 лет. Актриса уже не та сочная и яркая дама из культовой комедии. Она стала грузной женщиной, которая выглядит намного старше своего возраста. В лице Зои Юрьевны сохранилась былая миловидность, но лишний вес изрядно портит всю картину. Актриса живет одна. У нее никогда не было ни мужа, ни детей.