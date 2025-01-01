Спектакль Женитьба Бальзаминова

Уморительно смешная комедия по А. Островскому в Театре на Садовой

Не слишком умный, но очень практичный мелкий чиновник Михайло Бальзаминов мечтает о богатой невесте. Маменька с детства внушила ему, что это самый легкий и надежный способ выбиться в люди. Он уже представляет свою жизнь в роскоши и комфорте, а маменька высматривает, к кому бы пойти посвататься. Однако мечты романтика-фантазера, бездельника и голодранца так и остаются лишь мечтами.

Богатые невесты не выстраиваются в очередь за сердцем Бальзаминова, и их папеньки не спешат отдавать дочерей за жениха, у которого за душой ничего нет. Забавные ситуации, в которых оказывается наш непутевый герой, составляют основной сюжет одного из самых популярных произведений Александра Островского.

Ключевые моменты

Остроумный и ироничный текст пьесы давно разошелся на цитаты.

Брачная авантюра главного героя стала классическим примером брака по расчету.

Не упустите возможность насладиться этой комедией, которая поднимет вам настроение и заставит задуматься о настоящих ценностях в любви и жизни.