Женитьба Бальзаминова
Киноафиша Женитьба Бальзаминова

Спектакль Женитьба Бальзаминова

Постановка
Театр на Садовой (Приют комедианта) 16+
Продолжительность 180 минут
Возраст 16+

О спектакле

Уморительно смешная комедия по А. Островскому в Театре на Садовой

Не слишком умный, но очень практичный мелкий чиновник Михайло Бальзаминов мечтает о богатой невесте. Маменька с детства внушила ему, что это самый легкий и надежный способ выбиться в люди. Он уже представляет свою жизнь в роскоши и комфорте, а маменька высматривает, к кому бы пойти посвататься. Однако мечты романтика-фантазера, бездельника и голодранца так и остаются лишь мечтами.

Богатые невесты не выстраиваются в очередь за сердцем Бальзаминова, и их папеньки не спешат отдавать дочерей за жениха, у которого за душой ничего нет. Забавные ситуации, в которых оказывается наш непутевый герой, составляют основной сюжет одного из самых популярных произведений Александра Островского.

Ключевые моменты

  • Остроумный и ироничный текст пьесы давно разошелся на цитаты.
  • Брачная авантюра главного героя стала классическим примером брака по расчету.

Не упустите возможность насладиться этой комедией, которая поднимет вам настроение и заставит задуматься о настоящих ценностях в любви и жизни.

Режиссер
Александр Исаков
В ролях
Зоя Буряк
Зоя Буряк
Татьяна Полонская
Татьяна Полонская
Юлия Рудина
Юлия Рудина
Елена Калинина
Елена Калинина
Ирина Саликова

Декабрь
30 декабря вторник
19:00
Театр на Садовой (Приют комедианта) Санкт-Петербург, Садовая, 27/9
от 1100 ₽

Фотографии

Женитьба Бальзаминова Женитьба Бальзаминова Женитьба Бальзаминова Женитьба Бальзаминова

