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Фильмография
Брюс Филлипс
Bruce Phillips
Киноафиша
Персоны
Брюс Филлипс
Брюс Филлипс
Bruce Phillips
Дата рождения
13 сентября 1951
Возраст
73 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Место рождения
Уэллингтон, Новая Зеландия
Популярные фильмы
5.9
Обитель смерти
(2024)
5.9
Трое в каноэ
(2004)
Фильмография Брюс Филлипс
Жанр
Все
Детектив
Комедия
Приключения
Триллер
Ужасы
Год
Все
2024
2004
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
5.9
Обитель смерти
The Rule of Jenny Pen
ужасы, детектив, триллер
2024, Новая Зеландия
Смотреть трейлер
5.9
Трое в каноэ
Without a Paddle
приключения, комедия
2004, США
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