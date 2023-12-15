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Фильмография
Эдди Дрисколл
Eddie Driscoll
Киноафиша
Персоны
Эдди Дрисколл
Эдди Дрисколл
Eddie Driscoll
Дата рождения
26 сентября 1963
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
15 декабря 2023
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.5
Детектив Раш
(2003)
6.9
Сотовый
(2004)
5.9
Семейные каникулы с Мэнсонами
(2015)
Фильмография Эдди Дрисколл
5.9
Семейные каникулы с Мэнсонами
Manson Family Vacation
комедия, триллер, драма
2015, США
6.9
Сотовый
Cellular
драма, мистика, боевик, криминал, триллер
2004, США / Германия
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Рецензия
7.5
Детектив Раш
драма, криминал
2003, США
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