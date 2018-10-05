«Школа»: Рецензия Киноафиши

Детская предсказуемость

Безутешная мать и по совместительству доктор Эми Уинтеркрэйг (Меган Друри) корит себя за то, что произошло с её сыном – тот уже два года лежит в коме после несчастного случая. Эми не знает, что больница, где она работает и в которой пребывает её сын, находится в здании бывшей школы, сожжённой одним странным ребёнком. Волею случая она проваливается в странный мир, в котором существуют демонические создания – именно здесь ей предстоит найти способ вернуть своё чадо к жизни и заодно не застрять самой. Фильм режиссёра-дебютанта Сторма Эшвуда, собственноручно написавшего сценарий к «Школе», не церемонясь, сразу начинается со сцены, в которой главная героиня просыпается в ржавой ванной посреди облупленных стен. В этом мире действуют странные правила – например, нельзя плакать: так тебя могут почувствовать «голодные», жуткие души умерших. Это ей объясняет первый попавшийся на глаза персонаж – бледный ребёнок с мертвенными синяками под глазами, в которых, впрочем, легко угадывается очень дешевый и незамысловатый грим.

Кадр из фильма «Школа»

Это завязка, вполне в духе какого-нибудь «Сайлент Хилла», дарит нам пару скримеров, от которых фильм достаточно быстро отказывается, вспоминая только периодически. Если быть предельно честными, то «Школу» нельзя назвать хоррором – местная гнетущая атмосфера густо разбавляется антиутопией для школьников. Дело в том, что почти все дети, живущие в стенах этого здания, объединены в группировку, выглядящую как сходка косплееров «Безумного Макса» в провинциальном российском городке, а их лидер Зак (Уилл МакДональд) – тот самый полубезумный подросток, когда-то поджегший эту самую школу. Детвора соблюдает правила, установленный малолетним пироманом (вроде запрета на пение), а вокруг бродят беспокойные души, с которыми контакт запрещён – при укусе они обращают жертв в своё подобие. Всё это происходит в безумно предсказуемом мире, который можно без особого труда классифицировать как некое чистилище или иную сторону реальности, что автоматом докидывает к хоррору и детской антиутопии ещё и фэнтезийное измерение. И это главная проблема «Школы» – пытаясь быть всем сразу, она в итоге не становится толком ничем. Если это фэнтези, то почему сеттинг так убого прописан, если это детская антиутопия, то почему главная героиня – взрослая женщина, если это хоррор, то почему совсем не страшно?

Кадр из фильма «Школа»

Доктор Эми попадает в этот мир, потому что не может отпустить своего сына, смириться с его потерей – так она сама впадает в кому, пока её муж безмолвным грустным сенбернаром сидит у её постели. Стержень «Школы», на который нанизываются все вышеперечисленные жанровые слои, – это история о потери и травме, но, честное слово, героине очень трудно сопереживать, потому что лицо актрисы Меган Друри (второплановая сериальная работница, впервые за всю свою карьеру, вышедшая на первый план) почти ничего и не выражает. Её антагонист в загробном мире, в исполнении Уилла МакДональда, будто в противовес ей дико переигрывает – но подростку-дебютанту это ещё простительно. «Школу» очень трудно посоветовать какому-нибудь слою зрителей, потому что каждый почувствует фундаментальную драматическую или жанровую недостачу. Этот австралийский фильм ужасов слеплен из разных кусков, каждый из которых обладает потрясающей способностью быть максимально серыми и посредственными. Даже визуальная часть фильма подкачала: если вы видели краткое описание, то без труда сможете представить его «обёртку», даже не посмотрев. Вот и выходит, что хвалить режиссёра Сторма Эшвуда совсем не за что – можно лишь посоветовать ему самому отправиться в самую настоящую школу, а фильму поставить заслуженную двойку и благополучно забыть.

Марат Шабаев

В российском прокате с 4 октября 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Школа»