Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Джоанна Ламли
Награды
Награды и номинации Джоанна Ламли
Joanna Lumley
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Джоанна Ламли
BAFTA 2017
Academy Fellowship
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2000
Special Award
Победитель
Special Award
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1995
Best Comedy Performance
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1993
Best Light Entertainment Performance
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002
Best Comedy Performance
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1999
Best Actress
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1997
Best Comedy Performance
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1996
Best Comedy Performance
Номинант
3 свежих фильма, после которых сложно смотреть что-то иное: 100% вы их посоветуете друзьям
В Турции был свой «Бумажный дом» со звездой «Великолепного века»: с хитом от Netflix ничего общего
Хватило одного предмета в кадре: Катерина так изящно поставила Гошу на место, что восхитила этим всех в Сети
Идеальная замена позорному «Ведьмаку» от Netflix вышла еще в 2010-м: кринжа тоже хватает, зато есть неподражаемый Кейдж
В чем Бикович круче Деппа? Что не так с котом? Сравниваем российскую «Алису в Стране чудес» с шедевральными фильмами Бертона
Лишь один фильм XXI века Нолан любит настолько, что готов пересматривать каждый год: в России комедию считают «сортирной»
Тарантино презирает «Оно», зато эту экранизацию Кинга считает одним из лучших фильмов в истории – шокирует даже полвека спустя
«Ближе к всех к оригиналу»: «Август» с Безруковым переплюнул «В августе 44-го» — сравнения с «Ночным дозором» были неспроста
Насмешки вместо слез: Гибель Ибрагима – один из самых жутких моментов «Великолепного века», но россиянам его не жаль от слова совсем
Советский ужастик или американский хоррор? Не отличите даже с лупой! Докажите обратное в нашем страшном тесте на 7 вопросов
Две крепости в фильмах «Властелин колец» совсем не такие как у Толкина: Джексон специально поменял канон, но фанаты возмущаются зря
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667