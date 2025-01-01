Меню
Кристоффер Боэ
Награды
Награды и номинации Кристоффер Боэ
Christoffer Boe
Награды и номинации Кристоффер Боэ
Каннский кинофестиваль 2003
Золотая камера
Победитель
Лучший полнометражный фильм
Победитель
Главный приз Недели критики
Номинант
Каннский кинофестиваль 2010
Премия C.I.C.A.E.
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2006
Alternatives
Победитель
Best Film (Venice Days)
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2005
Best Film (Venice Days)
Номинант
Сандэнс 2006
Мировое кино – драматургия
Номинант
