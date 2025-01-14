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Постер фильма Музыканты
6.7
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6.7

Музыканты

, 2025
Les musiciens
Франция / комедия, драма, музыка / 18+
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Постер фильма Музыканты
6.7
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О фильме

Астрид собирает вместе четыре инструмента Страдивари для уникального концерта. Но во время репетиций музыкантам трудно играть в гармонии. Тогда она обращается к композитору партитуры, чтобы тот помог им найти согласие.

В ролях

Валери Донзелли
Валери Донзелли
Astrid Carlson
Фредерик Пьеро
Фредерик Пьеро
Charlie Beaumont
Мэтью Спинози
George Massaro
Emma Ravier
Apolline Dessartre
Мари Виаль
Lise Carvalho
Николас Бридет
Николас Бридет
Arthur Carlson
François Ettori
François - le luthier
Valentin Pradier
Louis
Fred Scotlande
Le réalisateur
Грегори Монтель
Грегори Монтель
Фридерик Скотланд
Le réalisateur
Валери Ивен
Режиссер Грегори Магне
Сценарист Грегори Магне, Haroun
Композитор Грегуар Этзель
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 5 апреля 2026
Премьера в мире 14 января 2025
Дата выхода
18 июня 2026 Австралия PG
29 января 2026 Аргентина ATP
6 августа 2026 Германия 0
13 ноября 2025 Израиль All
3 июля 2026 Испания
13 июня 2025 Канада
7 мая 2025 Франция
Сборы в мире $2 937 856
Производство Les Films Velvet, Baxter FIlms, Canal+
Другие названия
Les musiciens, Los músicos, The Musicians, Der Klang der Stradivari, Ha'Musica'im, 音樂家四重奏

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие комедии 
Обновлено 30 марта 2026

Отзывы о фильме

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