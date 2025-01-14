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Музыканты
6.7
Музыканты
, 2025
Les musiciens
Франция / комедия, драма, музыка / 18+
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О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Места съёмок
6.7
Пойду
0
Не пойду
0
О фильме
Астрид собирает вместе четыре инструмента Страдивари для уникального концерта. Но во время репетиций музыкантам трудно играть в гармонии. Тогда она обращается к композитору партитуры, чтобы тот помог им найти согласие.
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В ролях
Валери Донзелли
Astrid Carlson
Фредерик Пьеро
Charlie Beaumont
Мэтью Спинози
George Massaro
Emma Ravier
Apolline Dessartre
Мари Виаль
Lise Carvalho
Николас Бридет
Arthur Carlson
François Ettori
François - le luthier
Valentin Pradier
Louis
Fred Scotlande
Le réalisateur
Грегори Монтель
Фридерик Скотланд
Le réalisateur
Валери Ивен
Режиссер
Грегори Магне
Сценарист
Грегори Магне
,
Haroun
Композитор
Грегуар Этзель
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Франция
Продолжительность
1 час 42 минуты
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
5 апреля 2026
Премьера в мире
14 января 2025
Дата выхода
18 июня 2026
Австралия
PG
29 января 2026
Аргентина
ATP
6 августа 2026
Германия
0
13 ноября 2025
Израиль
All
3 июля 2026
Испания
13 июня 2025
Канада
7 мая 2025
Франция
Сборы в мире
$2 937 856
Производство
Les Films Velvet, Baxter FIlms, Canal+
Другие названия
Les musiciens, Los músicos, The Musicians, Der Klang der Stradivari, Ha'Musica'im, 音樂家四重奏
Еще
Рейтинг фильма
6.7
Оцените
10
голосов
6.8
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
Лучшие комедии
Обновлено 30 марта 2026
Кадры из фильма
Отзывы о фильме
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