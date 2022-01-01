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Лиль Ромео
Лиль Ромео
Lil' Romeo
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Лиль Ромео
Lil' Romeo
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Дата рождения
19 августа 1989
Возраст
32 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Лиль Ромео
Родился 19 августа 1989 года. Новый Орлеан, Луизиана, США.
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Фильмография Лиль Ромео
Осечка
ужасы
2017, США
3.0
Морпехи 3: В осаде
боевик, драма, военный
2016, США
5.0
Принцесса-лягушка
анимация, приключения, детский, комедия
2013, США
4.0
Лапочка
драма, мелодрама
2003, США
7.0
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