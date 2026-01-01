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Фильмография
Лиль Ромео
Lil' Romeo
Киноафиша
Персоны
Лиль Ромео
Лиль Ромео
Lil' Romeo
Дата рождения
19 августа 1989
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Продюсер
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Актёр ужасов
,
Драматический актёр
Биография Лиль Ромео
Родился 19 августа 1989 года. Новый Орлеан, Луизиана, США.
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6.2
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(2003)
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(2024)
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(2016)
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2024, США
2.8
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Clown Motel
боевик, ужасы
2023, США
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ужасы, триллер
2021, США
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Осечка
Dead Trigger
ужасы
2017, США
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Destruction Los Angeles
боевик, приключения
2017, США
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Jarhead 3: The Siege
боевик, драма, военный
2016, США
4
Принцесса-лягушка
Frog Kingdom
анимация, приключения, детский, комедия
2013, США
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Рецензия
5
Программа защиты свидетелей Мэдеи
Madea's Witness Protection
драма, комедия, криминал
2012, США
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