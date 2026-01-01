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Лиль Ромео
Лиль Ромео Lil' Romeo
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Лиль Ромео

Lil' Romeo

Дата рождения
19 августа 1989
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Продюсер
Актерское амплуа
Герой боевиков, Актёр ужасов, Драматический актёр

Биография Лиль Ромео

Родился 19 августа 1989 года. Новый Орлеан, Луизиана, США.

Популярные фильмы

Лапочка 6.2
Лапочка (2003)
Миллионы Брюстера: Рождество 5.7
Миллионы Брюстера: Рождество (2024)
Морпехи 3: В осаде 5.1
Морпехи 3: В осаде (2016)

Фильмография Лиль Ромео

Миллионы Брюстера: Рождество 5.7
Миллионы Брюстера: Рождество Brewster's Millions: Christmas
семейный 2024, США
The Curse of the Clown Motel 2.8
The Curse of the Clown Motel Clown Motel
боевик, ужасы 2023, США
Неизвестный: История одного убийцы 4
Неизвестный: История одного убийцы #Unknown
ужасы, триллер 2021, США
Осечка 3.4
Осечка Dead Trigger
ужасы 2017, США
Извержение: Лос-Анджелес 3.9
Извержение: Лос-Анджелес Destruction Los Angeles
боевик, приключения 2017, США
Морпехи 3: В осаде 5.1
Морпехи 3: В осаде Jarhead 3: The Siege
боевик, драма, военный 2016, США
Принцесса-лягушка 4
Принцесса-лягушка Frog Kingdom
анимация, приключения, детский, комедия 2013, США
Смотреть трейлер Рецензия
Программа защиты свидетелей Мэдеи 5
Программа защиты свидетелей Мэдеи Madea's Witness Protection
драма, комедия, криминал 2012, США
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