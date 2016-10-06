«Принцесса-лягушка»: Рецензия Киноафиши

Лягушачья страна

С тех пор, как появился кинематограф, человечество сняло огромное количество самых разнообразных фильмов. Что-то нравится народу больше, например, комедии, у других же жанров поклонников меньше, скажем, у боевиков. Но у каждой картины есть зрители, даже если их очень немного. Много ли людей захочет посмотреть мультфильм режиссёров Нельсона Шина и Мелани Симки «Принцесса-лягушка» («Frog Kingdom»), пока неизвестно, но мы его посмотрели и поделимся с вами своими мыслями.

Картина была нарисована ещё в 2013 году, но до нас дошла лишь сейчас.

Кстати, режиссёр Нельсон Шин, видимо, любит лягушек, потому что его «перу» принадлежит сериал 2002 года «Ква-ква-гвардия» («Toad Patrol»).

Кадр из фильма «Принцесса-лягушка»

В «Принцессе-лягушке» перед нами оказывается особый лягушачий мир со своими обычаями, спортом и даже фаст-фудом. Как и в человеческом мире, у них есть свои правители, есть враги народа. Конечно, мир лягушек не такой, как человеческий. Кроме схожестей, есть и различия. Например, вряд ли кто-то из зрителей захотел бы попробовать жареных сверчков, которых иногда рекламируют герои. Хотя в некоторых странах насекомые — это деликатес, который многие едят с удовольствием.

Не вдаваясь в излишние подробности, картина рассказывает о неких соревнованиях, победитель которых получит в жёны дочку лягушачьего короля. На звание жениха пробуются самые разнообразные молодые лягушки, но в процессе этой борьбы выясняется, что главный приз сбежал из родительского дома и тоже участвует в соревнованиях. Кроме этого, ситуация осложняется ещё и тем, что в игру вступает змеиный король, который действует не самыми гуманными способами. Причём цель его не только принцесса и причитающееся к ней приданное в виде королевства, но и месть лягушачьему народу.

Кадр из фильма «Принцесса-лягушка»

В фильме обыгрывается ситуация, которая встречается в десятках фильмов. Например, один из самых простых примеров, картина «Она – мужчина» (2006, реж. Энди Фикмен). Как понятно из названия, эта история тоже про переодетую в мальчика девочку. И в «Принцессе-лягушке» зритель видит довольно плохо загримированную принцессу, которая притворяется юношей. О причинах, которые толкнули её на это переодевание, принцесса даже говорит. Загадкой остаётся лишь то, что на протяжении всего фильма никто не может распознать в переодетой героине разыскиваемую принцессу, что, пожалуй, можно отнести к киношным шаблонам. Они, к сожалению, часто подтягивают под сюжет любую глупость, даже нелогичную.

Кадр из фильма «Принцесса-лягушка»

«Принцесса-лягушка» — весёлая история с минимумом насилия и жестокости. А ещё с пафосными фразочками и иногда даже глубокими мыслями. Глубокие они, правда, только для детей, потому что взрослые с ними уже сталкивались в десятках других картин. Но не всем же мультфильмам быть семейными. Целенаправленно идти на этот фильм можно только с детьми, но и у взрослых всё равно есть шанс не заскучать.

И, хоть прорисовка весьма скромная, но глаз она всё равно не режет, как в каких-нибудь «Полярных приключениях» (2016, реж. Лукас Цяо).

Оксана Рузаева

В российском прокате с 6 октября 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Принцесса-лягушка»