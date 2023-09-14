«После. Навсегда»: Рецензия Киноафиши

Все начинается с любви. А точнее, с самого известного отрывка из «Первого послания к Коринфянам» в Новом Завете. Этот фрагмент письма обычно цитируют на свадьбах. Именно там мы и оказываемся в прологе к драме «После. Навсегда» — пятому и последнему фильму из молодежной романтической франшизы, снятому по бестселлеру Анны Тодд «После. Долго и счастливо».

Первая книга серии родилась тоже с любви. Еще в далеком 2013 году 24-летняя Анна, которая обожала группу One Direction, начала строчить свои истории на телефоне и публиковать их в онлайн-сообществе Wattpad. Это были заметки эротического фанфика о бурных отношениях между студентами колледжа Тессой Янг и певцом Гарри Стайлзом. Главы, которые выходили каждый день, были вдохновлены сюжетами из разных популярных романов — от «Гордости и предубеждения» до «Пятидесяти оттенков серого», кстати, тоже появившегося из фанфика, но уже на «Сумерки» Стефани Майер. Год спустя Тодд выпустила печатную версию книги, в которой Стайлза заменила на Хардина Скотта, а в 2019-м ее экранизировали.

После. Навсегда

К финалу франшизы мы подходим с такими новостями: Тесса и Хардин расстались из-за того, что юный писатель разослал рукописи книги «После» об их отношениях по разным издательствам и одно из них согласилось ее напечатать. Разумеется, токсичный парень не подумал сначала обсудить это с Тессой — главной героиней его романа. В пятой части Хардин — уже автор бестселлера, который принес ему деньги и славу, но оставил без возлюбленной, с фляжкой алкоголя в столе и пустыми страницами еще не начатого продолжения его книги. Хардин безуспешно пытается вернуть девушку по СМС и тонет во флешбэках, связанных с Тессой. Чтобы начать все с нуля и исправить ошибки прошлого, он летит в Лиссабон, где встречает Натали — милую девушку, которой он когда-то разрушил жизнь. Интрига о том, как завершится история любви Хардина и Тессы, будет держаться до самого финала, который волей судеб и общих знакомых снова сведет эту парочку вместе.

После. Навсегда

Новинку «После» можно не бояться смотреть даже зрителям, не знакомым со всеми перипетиями предыдущих глав. Все потому, что нам не раз покажут разные сцены из прошлых фильмов. А две трети картины — это и вовсе совершенно новый сюжет, начавшийся с воспоминания пятилетней давности. Его героиня — Натали, на которую Хардин в лучших своих традициях поспорил с друзьями. Эта история закончилась плохо и, по-видимому, все эти годы не давала покоя Хардину, который так и не простил себя. Лечить травмы лучше в Португалии, куда переехала за новой жизнью Натали и теперь направляется наш герой. Тут-то и начинается все самое интересное. И в какой-то момент забываешь, что смотришь продолжение серии, успевшей наскучить даже самым преданным ее фанатам.

Оператор дарит зрителям красивые съемки знойного Лиссабона с его кукольной архитектурой и пляжными вечеринками. В кадре Джошуа Реиса город напоминает европейские кинооткрытки Вуди Аллена с теплым солнечным светом Витторио Стораро. Кроме того, в борьбе с саморазрушением Хардину помогает новая героиня, которую сыграла звезда « Сексуального просвещения » Мими Кин . Актриса из стервы в сериале отлично перевоплотилась в милую, осознанную и всепрощающую мечтательницу, которая любит смузи и работает в свадебном салоне. В этом смысле «После. Навсегда» — пожалуй, лучший фильм из всей серии. Главный герой повзрослел: он наладил отношения с отцом, не страдает из-за высосанных из пальца проблем и даже почти не совершает идиотских поступков. Однако линейное повествование нарушается навязчиво вторгающимися долгими флешбэками, которые не только пытаются убедить зрителя в простой истине, что герой любит лишь Тессу, но и попросту заполняют хронометраж, чтобы добить хотя бы до привычных часа тридцати. Еще более неуместной кажется почти клиповская вставка эротической фантазии Хардина о стюардессе в самолете под рэп.

После. Навсегда

Из новенького для франшизы — историю мы видим глазами Хардина. Более того, героиня Джозефины Лэнгфорд не появляется в кадре почти весь фильм. С одной стороны, это как глоток свежего воздуха, ведь зрителям уже порядком надоело следить за вечными метаниями Тессы и Хардина от расставания к расставанию. И особенно это чувствовалось на просмотре третьей и четвертой частей. С другой стороны, из-за этого хода создатели фильма почти исключили главную героиню из повествования, не показав, как она менялась, развивалась и реализовывалась в течение двух лет, что в ее жизни не было бойфренда. Куда-то исчез сюжет о том, что Тесса не может иметь детей. И плохие новости: когда Лэнгфорд все же входит в кадр, отсюда вновь начинаются избитые фразы — и за развитием сюжета следить уже не так интересно.

После. Навсегда