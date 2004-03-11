«Идальго: Погоня в пустыне»: Рецензия Киноафиши

Вообще-то очень интересно наблюдать, как в фильме приключенческом и по существу подростковом отражаются тенденции кино сугубо «взрослого» и «сурьезного». «Идальго» в этом смысле – отличное зеркало. Начинается картина, как и «Последний самурай», с воспоминаний главного героя о резне, учиненной солдатами одного из кавалерийских полков регулярной армии США в индейской резервации. Бойня снята так же проникновенно и реалистично, и точно так же, как герой Тома Круза, Фрэнк Хопкинс, по мотивам автобиографии которого поставлен фильм и которого играет Вигго Мортенсен, спивается, терзаемый чувством вины, и участвует в платном балагане на индейскую тему – на сей раз это знаменитое шоу Баффало Билла. Затем оказывается, что на самом деле Хопкинс–Мортенсен – не тот, за кого себя выдает: он не белый, а полукровка, ибо мать его была индеанкой. И лишь экстремальные обстоятельства вынуждают его рассказать столь долго и тщательно скрываемую правду о самом себе. Ничего не напоминает? Разумеется, это полное (хотя и очевидно ненамеренное) совпадение с одним из ключевых сюжетных узлов «Запятнанной репутации», где герой сэра Энтони Хопкинса всю жизнь выдает себя за еврея, на самом деле будучи светлокожим негром. Наконец, чтобы изжить чувство вины и заодно доказать миру превосходство своего коня Идальго и своего наезднического искусства, Фрэнк Хопкинс устремляется в Аравию, где ежегодно проходит грандиозное состязание всадников под названием «Огненное море» («Океан огня»). Там он воплощает на деле девиз, произнесенный одним из персонажей: «Воля выше породы», – ибо побеждает племенных аравийских скакунов и их наездников-аристократов. Гореть мне в аду, если это не прямое продолжение недавнего «Фаворита» Гэри Росса, ошибочно воспринятого многими как очередной спортивный фильм о скачках: на самом деле там речь совершенно недвусмысленно шла о Великой Американской Идее победы индивида над обстоятельствами, слабого, но целеустремленного над тем, кому сила дана всего-навсего от природы, и… твердой воли над самодовольной породой. Так что, несмотря на свою очевидную вторичность, «Идальго» – произведение очень даже представительное для современного американского кинематографа в целом. Что до собственной ценности этого фильма, то он вполне себе неплох для семейного просмотра с попкорном и детьми. Однако людей более взыскательных вряд ли порадует механическое смешение множества разных вещей, не очень-то подходящих друг другу в рамках одной картины. Авторы поочередно преподносят то социальную драму раскаяния (расстрел индейцев в резервации и сцены последующего унижения их соплеменников в мире белых), то задорный спортивный сюжет, то приключенческую историю с женскими интригами, разбойниками и шейхом, пристрастившимся к американским комиксам; а то вдруг начинают проповедовать эмансипацию угнетенной женщины Востока, которая и коня на скаку остановит (потому что профессиональная наездница), и отпор насильнику даст, и умный разговор поддержит. Весь этот коктейль обильно сдабривается индейскими мифами, мусульманскими религиозными постулатами и идеями освобождения прирученных диких мустангов и подается в течение 136 минут реального времени. Если вам понравилось сказанное – можете смело идти в кино. Vlad Dracula