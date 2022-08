«После. Долго и счастливо»: Рецензия Киноафиши

История любви Тэссы (Джозефина Лэнгфорд) и Хардина (Хиро Файнс-Тиффин) никогда не была гладкой. Вместе они уже успели пройти через множество трудностей, укрепивших их союз. Кажется, что оба героя изменились и повзрослели в этих отношениях, но это только на первый взгляд. После новостей из предыдущего фильма Хардин, несмотря на поддержку его девушки, впадает в депрессию и сильно от нее отдаляется. А в это время и сама Тэсса сталкивается с неприятностями в ее собственной жизни. Хардин пытается вернуться к ней, чтобы помочь пережить самые темные события, но теперь уже она больше не интересуется им. Нужны ли они друг другу или паре лучше быть порознь, не рассчитывая на совместное будущее, — вопрос, на котором держится весь нерв этого фильма. Возможен ли хеппи-энд в токсичных отношениях? Попробуем узнать из истории этого дуэта.

Франшизы типа «Сумерек» и «50 оттенков серого» имеют одно существенное преимущество: почти каждый, кто начинает читать книги и смотреть по ним фильмы, дойдет до финала — надо же узнать, чем дело кончится. С 2019 года этот список пополнила серия «После» — такой же бестселлер в мире книг и популярный кинопроект. Экранизация последней вышедшей на сегодня четвертой части After Ever Happy, как и раньше, основана на романе Анны Тодд. Тот (а не Тодд), в свою очередь, родился из фанфиков по творчеству группы One Direction, из которых писательница, почти как литератор-постмодернист, скомпилировала предельно глупую и сентиментальную историю любви плохого парня и примерной девочки. Новую часть, как и предыдущую (в отличие от двух первых фильмов), сняла Кастиль Лэндон, а значит, поклонники примерно знают, чего эстетически ожидать от продолжения.

«После. Долго и счастливо» можно считать шагом вперед в жанре, поскольку этот долгожданный фильм о том, что пора прекратить романтизировать токсичные отношения. Биполярное расстройство личности манипулятора Хардина и относительная адекватность (но все-таки жертвы) Тэссы создают бомбу замедленного действия, которая вот-вот взорвется. И если, к примеру, героиня «50 оттенков» бесстрашно строит семью с абьюзером, рожает от него детей, и ее любовь каким-то чудом исцеляет его, то Тэсса всячески старается не допустить подобного. Правда, с переменным успехом. Тем не менее она не хочет переживать — она хочет жить. Однако создатели фильма не вполне удачно реализовали эту смелую идею.

Парадокс в том, что возрастное ограничение 16+ никак не соотносится с реальной целевой аудиторией картины. Интимные сцены не отличаются откровенностью, в основном ограничиваясь поцелуями и Тэссой в лифчике. Как, например, в неуклюже снятом эпизоде в машине. А вместе с тем слишком долгие и пустые диалоги могут впечатлить скорее тех, кто находится ниже допустимой возрастной категории. Герои чересчур быстро меняют свои решения даже по меркам полуторачасового хронометража. События в фильме все так же нереалистичны и даже неправдоподобны. Тэсса и Хардин то сходятся, то расстаются. И даже спустя время, набив несколько шишек, герои так и не способны решать проблемы откровенным разговором вместо игр. Фильм, как и его персонажи, не взрослеют вслед за их аудиторией, которая точно стала старше на четыре года.

После. Долго и счастливо

Интересно, что новинка Лэндон появляется на больших экранах с претензией на высокую художественность. Взять хотя бы визуальный эффект в сцене, в которой Тэсса попадает в квартиру после расставания с возлюбленным и видит две их фигуры, превращающиеся в пепел, — метафора всех их отношений. Это напоминает то, как поначалу энергичный режиссер интегрирует в простенькую молодежную драму интересные творческие решения, чтобы показать себя.

В остальном фильм повторяет предыдущие «кошки-мышки» с теми же клише из стандартного романтического кино: слезливыми репликами, ревностью, нелогичными поступками и абьюзом. Внутренние демоны главного героя — тема отнюдь не новая для этой серии. И кажется, что чуткий зритель уже с первой части должен был догадаться, что с Хардином быть очень hard. Тем не менее они все еще пытаются построить свою историю, как в хороших британских романах в духе Джейн Остин. А выходит все равно мыльная опера с дважды неуместно впихнутой цитатой из Хемингуэя. Отсутствие развития и инфантилизм на вид взрослых людей кажется неинтересным, ведь болезненная связь так и не отпускает главных героев. А утрированный накал страстей между ними и преувеличенные эмоции героев отдают дешевой театральщиной.

После. Долго и счастливо

Помимо всего прочего, на протяжении всей серии фильмов таилась некая призрачная интрига, что же там пишет Хардин в своем блокноте. Вполне предсказуемо это оказывается рукописью его собственного романа «После» о жизни хулигана с трудным детством с момента его встречи с пай-девочкой Тэссой. В порыве очередной ссоры, на этот раз о книге, девушка выпалит лучшую фразу этого подросткового хита: «Кто захочет читать эту муть?» И тут у зрителя возникнет вопрос: «А смотреть кто захочет?» Ответ найдется почти сразу и непременно в веселой компании.

Фильм не стоит воспринимать иначе как шутку, этакое донкихотство в мелодраме. Причем комическое создается уже в самом начале фильма после порции флешбэков из прошлой части. Смешно, как Тэсса и Хардин, который лицезрел измену своей матери и узнал, кто его настоящий отец, появляются на торжестве по случаю ее свадьбы под веселый трек We are Family. И наигранный крик отчаяния Хардина в порыве новой ссоры тоже вызывает исключительно улыбку. «После-4» смотрится как пародия на все предыдущие «После», да и другие жанровые картины. Пожалуй, только с такой установкой можно получить некое подобие удовольствия от наматывания кругов по несуразным диалогам и заметному переигрыванию Хиро Файнса-Тиффина в истории, насквозь пропитанной токсичностью. К тому же продолжение, как всегда, следует...