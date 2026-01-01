Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Адам Алекси-Маль
Adam Alexi-Malle
Киноафиша
Персоны
Адам Алекси-Маль
Адам Алекси-Маль
Adam Alexi-Malle
Дата рождения
24 сентября 1964
Возраст
61 год
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Путешественник
Популярные фильмы
8.0
Человек, которого не было
(2001)
7.2
Клевый парень
(1999)
7.2
Идальго: Погоня в пустыне
(2004)
Фильмография Адам Алекси-Маль
Жанр
Все
Боевик
Вестерн
Драма
Комедия
Криминал
Приключения
Семейный
Год
Все
2012
2004
2001
1999
Все
4
Фильмы
4
Актер
4
4.4
Пятёрка кладоискателей
Treasure Buddies
комедия, семейный
2012, США / Канада
7.2
Идальго: Погоня в пустыне
Hidalgo
вестерн, драма, приключения, боевик
2004, США
Рецензия
8
Человек, которого не было
The Man Who Wasn't There
драма, криминал
2001, Великобритания / США
7.2
Клевый парень
Bowfinger
комедия
1999, США
Включила и уже не смогла отлипнуть от экрана: новый сериал 2026 года скрыл не только убийцу, но и жертву — такого я еще не видела
Звезда «Игры престолов» снова в деле: Софи Тернер снялась в криминальном мини-сериале «Ограбление» от Amazon — всего 6 эпизодов
Эти военные драмы СССР уже стали культовыми: угадайте все 6 картин в нашем тесте
Эти 3 свежих детектива из России посмотрела залпом за выходные: теперь советую их всем друзьям — никто не пожалел
Продолжение «Первого отдела 5» можно не ждать: после этого детектива на 7 сезонов забыл Брагина с Шибановым, как страшный сон
Он вам не Лукашин: в забытой экранизации Вайнеров Мягков сыграл самую серьезную роль – зато Высоцкий от детектива отказался наотрез
По формуле Стэтхэма: фанаты раскрыли план возвращения Адидаса во 2-й сезон «Слова пацана» — такое легко провернуть
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
Каверин снова в промахе, опера действуют странно, полковники бегают по улицам: что не так с полицией в «Первом отделе 5»
3 свежих российских триллера мне не стыдно посоветовать друзьям: №2 до боли напомнил культовый «Я плюю на ваши могилы»
«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667