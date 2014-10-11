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Постер сериала Судьба/Ночь схватки: Бесконечный мир клинков
1 постер
Киноафиша Сериалы Судьба/Ночь схватки: Бесконечный мир клинков

Судьба/Ночь схватки: Бесконечный мир клинков (2014 - 2015)

Fate/stay night: Unlimited Blade Works 18+
Год выпуска 2014
Страна Япония
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность сериала 10 часов 50 минут

О чем сериал

После смерти приёмного отца, юный Сиро Эмия остался один в огромном поместье. К 16 годам он вырос добрым, трудолюбивым и домовитым, и потому был окружён заботой двух близких девушек — школьной подруги Сакуры Мато и учительницы Таиги Фудзимуры, которая формально была его опекуном, но скорее выполняла роль старшей сестры. Однако всё изменилось, когда Сиро узнал, что его родной город Фуюки стал ареной магической битвы за Святой Грааль, которая происходит раз в несколько поколений. Но в этот раз мир ускорился, и хотя с последней войны прошло всего 10 лет, новая битва уже на пороге.

В ролях
В ролях
Мики Ито
Nobutoshi Canna
Noriaki Sugiyama
Noriaki Sugiyama
Kana Ueda
Аяко Кавасуми
Аяко Кавасуми
Дзюнъити Сувабэ
Дзюнъити Сувабэ
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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Сезоны
Судьба/Ночь схватки: Бесконечный мир клинков - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2014, 13 эпизодов
 
Судьба/Ночь схватки: Бесконечный мир клинков - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2015, 13 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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