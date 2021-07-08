Действие аниме происходит в аквариуме Гама Гама, небольшом аквариуме на Окинаве, в часе езды на автобусе от Нахи. Кукуру Мисакино - 18-летняя ученица старшей школы, которая работает там, и она знает о «секрете» аквариума: иногда там можно увидеть загадочные вещи. Однажды Кукуру встречает Фууку, стоящую перед аквариумом с распущенными волосами и слезой, катящейся по щеке. Фуука отказалась от своей мечты стать идолом и сбежала из Токио на Окинаву. Желая найти свое место, Фуука искренне просится на работу в аквариум. Аниме следует за Кукуру и Фуукой, пока они решают проблемы, связанные с тайной аквариума и надвигающимся кризисом, связанным с его возможным закрытием.