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Постер сериала Акватоп белого песка
Постер сериала Акватоп белого песка
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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2 постера
Киноафиша Сериалы Акватоп белого песка

Акватоп белого песка (2021 - …)

Shiroi Suna no Aquatope 18+
Год выпуска 2021
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность сериала 10 часов 0 минут

О чем сериал

Действие аниме происходит в аквариуме Гама Гама, небольшом аквариуме на Окинаве, в часе езды на автобусе от Нахи. Кукуру Мисакино - 18-летняя ученица старшей школы, которая работает там, и она знает о «секрете» аквариума: иногда там можно увидеть загадочные вещи. Однажды Кукуру встречает Фууку, стоящую перед аквариумом с распущенными волосами и слезой, катящейся по щеке. Фуука отказалась от своей мечты стать идолом и сбежала из Токио на Окинаву. Желая найти свое место, Фуука искренне просится на работу в аквариум. Аниме следует за Кукуру и Фуукой, пока они решают проблемы, связанные с тайной аквариума и надвигающимся кризисом, связанным с его возможным закрытием.

Акватоп белого песка - трейлер первого сезона
Акватоп белого песка  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Мики Ито
Юи Исикава
Ринн
Ёхэй Адзаками
Адзуми Ваки
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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7.3 IMDb
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Сезоны
Акватоп белого песка - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 24 эпизода
 
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