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Киноафиша Сериалы Время Евы

Время Евы (2008 - 2009)

Eve no Jikan 18+
Год выпуска 2008
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 15 минут
Телеканал Yahoo! Japan
Продолжительность сериала 1 час 30 минут

О чем сериал

В недалёком будущем андроиды стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Однажды Рикуо замечает, что его домашний андроид, Сами, начала действовать самостоятельно, не дожидаясь его указаний. В её журнале он находит загадочную запись: «Наслаждаешься ли ты Временем Евы?». Заинтригованный, Рикуо вместе с другом Масаки решает проследить её путь и обнаруживает необычное кафе под названием «Время Евы». Официантка Наги объясняет, что в этом кафе действует одно главное правило — здесь не существует различий между людьми и андроидами.

В ролях
В ролях
Мики Ито
Миюки Савасиро
Миюки Савасиро
Дзюн Фукуяма
Дзюн Фукуяма
Yuko Mizutani
Kenji Nojima
Tomokazu Sugita
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Сезоны
Время Евы - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2008, 6 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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