В недалёком будущем андроиды стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Однажды Рикуо замечает, что его домашний андроид, Сами, начала действовать самостоятельно, не дожидаясь его указаний. В её журнале он находит загадочную запись: «Наслаждаешься ли ты Временем Евы?». Заинтригованный, Рикуо вместе с другом Масаки решает проследить её путь и обнаруживает необычное кафе под названием «Время Евы». Официантка Наги объясняет, что в этом кафе действует одно главное правило — здесь не существует различий между людьми и андроидами.