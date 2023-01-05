После того как чудовищная война нанесла колоссальный ущерб жителям, мировое правительство решило сменить тактику для достижения своих целей и прибегнуть к другой войне – той, что идет в тени. В центре событий оказывается Лили, привлекательная белокурая девушка, которая учится в заведении, где ребят готовят в секретные агенты. К сожалению, несмотря на высокую успеваемость на теоретических экзаменах, ей едва удается сдавать практические испытания. Лили не обладает достаточными навыками, чтобы стать супершпионкой...