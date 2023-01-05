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Постер сериала Шпионский класс
Постер сериала Шпионский класс
Постер сериала Шпионский класс
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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3 постера
Киноафиша Сериалы Шпионский класс

Шпионский класс (2023 - …)

Spy kyoushitsu 18+
Год выпуска 2023
Страна Япония
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность сериала 12 часов 0 минут

О чем сериал

После того как чудовищная война нанесла колоссальный ущерб жителям, мировое правительство решило сменить тактику для достижения своих целей и прибегнуть к другой войне – той, что идет в тени. В центре событий оказывается Лили, привлекательная белокурая девушка, которая учится в заведении, где ребят готовят в секретные агенты. К сожалению, несмотря на высокую успеваемость на теоретических экзаменах, ей едва удается сдавать практические испытания. Лили не обладает достаточными навыками, чтобы стать супершпионкой...

В ролях
В ролях
Мики Ито
Аои Юки
Аои Юки
Юитиро Умэхара
Юитиро Умэхара
Аяко Кавасуми
Аяко Кавасуми
Аянэ Сакура
Аянэ Сакура
Tomori Kusunoki
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Рейтинг сериала

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5.8 IMDb
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Сезоны
Шпионский класс - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 12 эпизодов
 
Шпионский класс - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2023, 12 эпизодов
 
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