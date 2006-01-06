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мало голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Киноафиша Сериалы Судьба: Ночь схватки

Судьба: Ночь схватки (2006 - 2006)

Fate/Stay Night 18+
Год выпуска 2006
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Chiba TV
Телеканал AT-X
Телеканал TV Aichi
Телеканал TV Kanagawa
Продолжительность сериала 10 часов 0 минут
О чем сериал

Герой сериала «Судьба: Ночь схватки» – юноша-сирота Сиро Эмия из городка Фуюки. После загадочной гибели отца он живет один в родовом поместье, а компанию ему составляют молодая школьная учительница Тайга Фудзимура, заменившая ему старшую сестру, и одноклассница Сакура Мато. Но однажды парень узнает, что окружающий его мир вовсе не так прост, как всегда казалось. Выясняется, что его родной Фуюки – центр традиционной магической борьбы за Святой Грааль, причем новая битва должна свершиться на его веку.

В ролях
В ролях
Noriaki Sugiyama
Аяко Кавасуми
Аяко Кавасуми
Дзюнъити Сувабэ
Дзюнъити Сувабэ
Ацуко Танака
Мики Ито
Хироси Камия
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Судьба: Ночь схватки - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2006, 24 эпизода
 
Кадры из сериала
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