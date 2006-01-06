Герой сериала «Судьба: Ночь схватки» – юноша-сирота Сиро Эмия из городка Фуюки. После загадочной гибели отца он живет один в родовом поместье, а компанию ему составляют молодая школьная учительница Тайга Фудзимура, заменившая ему старшую сестру, и одноклассница Сакура Мато. Но однажды парень узнает, что окружающий его мир вовсе не так прост, как всегда казалось. Выясняется, что его родной Фуюки – центр традиционной магической борьбы за Святой Грааль, причем новая битва должна свершиться на его веку.