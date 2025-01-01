Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Ричард Кертис
Награды
Награды и номинации Ричарда Кертиса
Richard Curtis
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Ричарда Кертиса
Оскар 2025
Jean Hersholt Humanitarian Award
Победитель
Jean Hersholt Humanitarian Award
Победитель
Оскар 1995
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2004
Лучший сценарий
Номинант
Золотой глобус 1995
Лучший сценарий
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Победитель
Outstanding Made for Television Movie
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
Academy Fellowship
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1999
Special Award
Победитель
Special Award
Победитель
Best Comedy (Programme or Series)
Номинант
Best Comedy (Programme or Series)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1990
Best Comedy Series
Победитель
Best Comedy Series
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1998
Best Comedy (Programme or Series)
Номинант
Best Comedy (Programme or Series)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1995
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1992
Best Comedy (Programme or Series)
Номинант
Best Comedy (Programme or Series)
Номинант
Три свежих фильма сентября, о которых скоро все будут говорить – Майкл Дуглас в одном из них великолепен
Обычные люди едва могут его попробовать: какой чай пьет Патрик Джейн из «Менталиста»?
Стэйтем стал мемом: фанаты проанализировали фильмы с актером и нашли, что их объединяет
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
Насилие? Нет, все сложнее: вот почему «Атака титанов» попала под запрет в Китае — и в Южной Корее ее не любят
«Ей довольно трудно»: день рождения Басилашвили омрачен известием о состоянии Фрейндлих
Арест, пятнадцать лет, вот такой вот «Breaking Bad»: в основу «Во все тяжкие» легли истории реального Гудмана, Уайта и Фринга
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
«Чужой: Земля» теперь придется продлевать на 2-й сезон: сериал оставил сюжетную дыру размером с ксеноморфа — нужны объяснения
«Попала в колхоз, слушаю мужиков»: угадайте отечественные фильмы о войне по отзыву зрителя — без хорошей интуиции 5/5 не выбить
Арису упал в кроличью нору, Усаги его Кролик: в «Алисе в пограничье» все герои — копии сказочных персонажей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667