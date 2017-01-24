«Хуже, чем ложь»: Рецензия Киноафиши

Ложь – наименьшая из всех зол?

Дебютный фильм режиссера Шинтаро Шимосавы «Misconduct» с Аль Пачино и Энтони Хопкинсом, получивший в русском прокате название «Хуже, чем ложь» - тот самый случай, когда русская локализация попала в самую точку. Было ли это волею случая или же удачным ходом, но, благодаря этому, с самых первых минут зритель получает вопрос, над которым вынужден задумываться на протяжении всего фильма: «Что же может быть хуже, чем ложь?»

Кадр из фильма «Хуже, чем ложь»

Шимосава сразу же выдает кульминацию, и лишь потом раскрывает закулисье, то, как все начиналось и что происходило на самом деле. Благодаря тому, что многие важные ответы раскрываются по мере раскручивания даже в самом «хеппи-энде», когда, казалось бы, зло наказано и добро восторжествовало, в жанры фильма «Хуже, чем ложь» можно смело добавлять к драме и триллеру еще и детектив.

Роль сыщика, который пытается добраться до правды, исполняет Бен (Джош Дюамель) – амбициозный адвокат, живущий принципом «ложь во благо». Он не гнушается подтасовывать дела при помощи своего весьма полезного друга-хакера и нежно любит свою немного странноватую жену Чарли (Элис Ив). Даже такой сильный и неглупый человек допускает фатальную ошибку, сунувшись в дело против крупной фармацевтической компании. Страстно желая сделать себе имя, вырвавшись с позиций помощника на ведущую роль, Бен не замечает странных несостыковок в ходе дела и в поведении людей вокруг. Его характер, и без того потрепанный жизнью, за фильм вынужден поменяться целых три раза. Но этого не хватило для того, чтобы заслонить собой Аль Пачино и Энтони Хопкинса.

Кадр из фильма «Хуже, чем ложь»

Два титана киноиндустрии даже с учетом сильно урезанных позиций в сценарии, просто по привычке показали настолько качественную игру, что их персонажи – Артур Деннинг (Энтони Хопкинс) и Чарльз Абрамс (Аль Пачино) – заслонили собой главного героя. В попытке сгладить разницу в игре, Шимосава добился неодобрительного отклика от критиков: дескать, не был раскрыт потенциал Хопкинса и Аль Пачино! Впрочем, даже того минимума, что был показан на экране, достаточно для того, чтобы получить массу положительных эмоций от качественных образов и драматичности идеи фильма.

Кадр из фильма «Хуже, чем ложь»

Дюамель же, тем временем, заметно сдает позиции не только им, но и женской части актерского состава, той же Элис Ив и Малин Акерман: Эмили и Чарли, хрупкие, эмоционально нестабильные женщины, попав в мир мужских интриг, шантажа и коррупции, ожидаемо ломаются и сдают. Они не выдерживают давления со стороны мужчин, привыкнув всегда находиться за спиной мужчины. Шимосава открыто демонстрирует и холодность их мужчин, и жестокие реалии судебной системы, смешивает это с историей крупной корпорации, идущей по головам людей, и все ради того, чтобы создать предпосылки для развития главных героинь. «Хуже, чем ложь» раскачивается с нарочитым замедлением, лишь с самой середины выкладывая по одной карте на стол.

Кадр из фильма «Хуже, чем ложь»

Впрочем, воссозданная Майклом Фимоньяри, Федерико Хусидом и командой художников - Бернардо Трухильо, Айми Хубером, Лизз Вульф – атмосфера тех самых старых криминальных фильмов с Аль Пачино и драматических лент с Энтони Хопкинсом – вполне в состоянии продержать зрителя у экрана до середины фильма, когда то ли режиссер смелеет, то ли актеры наконец-то сумели сыграться друг с другом и образовать цельный визуальный текст. Только тогда на экране показывается долгожданный триллер, что держит в напряжении до самого конца.

Вместе со всеми минусами и плюсами, сценаристам и режиссеру удалось создать живой мир и живых персонажей, по которым хоть кинесику учи. Наполнение множеством, казалось бы, несущественных персонажей не дает повода уличить в картонности, скудности окружения и успешно доносит важную мысль: всегда помни о том, что есть кто-то еще. Человек рядом или не рядом, на котором скажутся результаты твоих поступков, непредсказуемый фактор, которым невозможно управлять. Именно из-за него нет правильных или неправильных вещей, а правда, как бы банально она не звучала, находится вовсе не там, где ее ищут.

Кадр из фильма «Хуже, чем ложь»

Так что же хуже, чем ложь? По сути, каждый из представленных персонажей олицетворяет собой один из ответов на вопрос. Хуже, когда, вместо медицинской помощи кто-то идет с молитвой к Богу, перестав надеяться на людей. Хуже, когда кто-то решает перейти грань пусть даже ради благого дела, но от этого страдают его близкие. Хуже, когда страдает или умирает кто-то из близких. Хуже жадность, угрозы, недоверие, подозрение, обман, подставы. Хуже, когда человек попадает в такую ситуацию, когда ложь – наименьшая из зол, с которой он может столкнуться.

Галина Потапова