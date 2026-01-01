Богомолов переосмысляет «Мужья и жёны» Вуди Аллена

Режиссёр Константин Богомолов представляет на Основной сцене Московского Художественного театра им. А. П. Чехова свою сценическую версию знаменитого фильма Вуди Аллена «Мужья и жёны». Это произведение прокладывает путь через сложные отношения двух семейных пар, сталкивающихся с трудностями, разводами и повторными браками.

Сюжет и концепция

Идея спектакля основана на тривиальной, но одновременно глубокой истории: благополучная на первый взгляд пара решается развестись. Друзья, узнав о разводе, изначально недоумевают, но вскоре осознают, что и их собственные отношения уже давно далеки от идеала. Спектакль поднимает вопросы о том, насколько перемены в жизни способны изменить наши чувства и внутренние конфликты.

Уникальный стиль

Спектакль отличается минималистичной театральностью, где основное внимание уделено чувствам и эмоциям героев. Использование прозрачных декораций и видеоэкрана для показа крупных планов лиц придаёт особую атмосферу произведению, позволяя зрителям вникнуть в сокровенные переживания персонажей.

Драмеди как жанр

Важным аспектом спектакля является жанр «драмеди», в котором действие плавно перетекает из комедийных ситуаций в драматические и обратно. Этот подход подчеркивает противоречия и сложности человеческих отношений, делая произведение не только комическим, но и глубоко резонирующим.

Тифлокомментирование

Спектакль идёт с тифлокомментированием, которое обеспечивает доступность для зрителей с нарушениями зрения. Тифлокомментатором выступает Вера Февральских, что позволяет расширить аудиторию и дать возможность большему числу людей насладиться театральным искусством.