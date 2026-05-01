Спектакль Повод остаться

Повод остаться: комедия о семейных отношениях

В новом спектакле «Повод остаться» известные актеры Виктория Исакова и Игорь Гордин впервые выйдут на сцену вместе, представляя комедию по пьесе знаменитого драматурга Бернарда Слейда. Эта работа исследует сложные пути, которые проходят партнеры в личной жизни, и ставит вопрос: возможно ли сохранить дружеские отношения после развода?

Сюжет спектакля

Героями истории становятся Эмма и Майкл Рускин — на первый взгляд, идеальная семья. Они успешны, воспитывают троих детей и только что отметили 15-летие своего совместного брака. Однако всё меняется, когда они решают развестись, обещая остаться друзьями ради благополучия своих детей и сохранения добрых воспоминаний о прошлом. Ситуация усложняется, когда им предстоит встречаться по разным поводам, как радостным, так и грустным. Каждое новое столкновение становится шансом на восстановление утраченных отношений, однако возникает вопрос: есть ли жизнь после любви?

Взгляд детей на семейные проблемы

Режиссер спектакля Игорь Теплов подчеркивает оригинальный подход к теме: «Главные герои — семейная пара, но при этом в каждом разговоре заметны их трое детей, которые, как показано в спектакле, играют важную роль в этой драматичной и смешной истории. Именно дети, с одной стороны, страдают больше всего от расставания, но с другой — помогают Эмме и Майклу снова воссоединиться и стать более зрелыми личностями».

О пьесе и ее авторе

Оригинальная пьеса «По особым случаям» была написана Бернардом Слейдом в 1982 году. На тот момент он уже зарекомендовал себя как успешный драматург и обладатель множества наград, включая номинацию на премию «Оскар».

Команда спектакля

Автор: Бернард Слейд

Перевод: Александр Питч

Режиссер: Игорь Теплов

Художник: Михаил Гербер

Композитор: Родион Аверьянов

Художник по свету: Дмитрий Викулов

Художник по костюмам: Татьяна Долматовская

Спектакль предназначен для зрителей старше 16 лет.