Спектакль Повод остаться

Возраст 16+
О спектакле

Повод остаться: комедия о семейных отношениях

В новом спектакле «Повод остаться» известные актеры Виктория Исакова и Игорь Гордин впервые выйдут на сцену вместе, представляя комедию по пьесе знаменитого драматурга Бернарда Слейда. Эта работа исследует сложные пути, которые проходят партнеры в личной жизни, и ставит вопрос: возможно ли сохранить дружеские отношения после развода?

Сюжет спектакля

Героями истории становятся Эмма и Майкл Рускин — на первый взгляд, идеальная семья. Они успешны, воспитывают троих детей и только что отметили 15-летие своего совместного брака. Однако всё меняется, когда они решают развестись, обещая остаться друзьями ради благополучия своих детей и сохранения добрых воспоминаний о прошлом. Ситуация усложняется, когда им предстоит встречаться по разным поводам, как радостным, так и грустным. Каждое новое столкновение становится шансом на восстановление утраченных отношений, однако возникает вопрос: есть ли жизнь после любви?

Взгляд детей на семейные проблемы

Режиссер спектакля Игорь Теплов подчеркивает оригинальный подход к теме: «Главные герои — семейная пара, но при этом в каждом разговоре заметны их трое детей, которые, как показано в спектакле, играют важную роль в этой драматичной и смешной истории. Именно дети, с одной стороны, страдают больше всего от расставания, но с другой — помогают Эмме и Майклу снова воссоединиться и стать более зрелыми личностями».

О пьесе и ее авторе

Оригинальная пьеса «По особым случаям» была написана Бернардом Слейдом в 1982 году. На тот момент он уже зарекомендовал себя как успешный драматург и обладатель множества наград, включая номинацию на премию «Оскар».

Команда спектакля

  • Автор: Бернард Слейд
  • Перевод: Александр Питч
  • Режиссер: Игорь Теплов
  • Художник: Михаил Гербер
  • Композитор: Родион Аверьянов
  • Художник по свету: Дмитрий Викулов
  • Художник по костюмам: Татьяна Долматовская

Спектакль предназначен для зрителей старше 16 лет.

 

Режиссер
Игорь Теплов
В ролях
Виктория Исакова
Игорь Гордин
Май
Июнь
Июль
30 мая суббота
19:00
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
от 5500 ₽
31 мая воскресенье
19:00
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
от 5500 ₽
15 июня понедельник
19:00
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
от 12500 ₽
16 июня вторник
19:00
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
от 7000 ₽
21 июля вторник
19:00
Ленком Марка Захарова Москва, М.Дмитровка, 6
от 5000 ₽
22 июля среда
19:00
Ленком Марка Захарова Москва, М.Дмитровка, 6
от 7000 ₽
В других городах
Август
19 августа среда
19:00
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
от 2000 ₽

