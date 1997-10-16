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Фильмография
Ноэль Феррье
Noel Ferrier
Киноафиша
Персоны
Ноэль Феррье
Ноэль Феррье
Noel Ferrier
Дата рождения
20 декабря 1930
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
16 октября 1997
Карьера
Актер, Продюсер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.6
Год, опасный для жизни
(1982)
Фильмография Ноэль Феррье
7.6
Год, опасный для жизни
The Year of Living Dangerously
военный, драма, мелодрама
1982, Австралия
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