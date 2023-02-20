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Киноафиша Новости Риз Ахмед и Лили Джеймс снимутся в триллере «Эстафета»

Риз Ахмед и Лили Джеймс снимутся в триллере «Эстафета»

20 февраля 2023 14:31
Риз Ахмед и Лили Джеймс снимутся в триллере «Эстафета»

Фильм о медиаторе из криминального мира, который попытается помочь девушке в беде.

Обладатель премии «Оскар» Риз Ахмед («Звук металла») и звезда «Малыша на драйве» Лили Джеймс объединятся в рамках совместного проекта. Согласно Deadline, актеры получили ведущие роли в криминальном триллере «Эстафета» (Relay).

В центре сюжета окажется Том (Ахамед) — профессиональный «решала», выступающий посредником в делах между коррумпированными корпорациями и лицами, которые под угрозой уничтожения требуют от компаний денежные откаты. Протагонист умело скрывает свою истинную личность и строго придерживается определенного свода правил. Однажды главному герою придется нарушить свой строгий личный кодекс. Потенциальная клиентка по имени Сара (Джеймс) просит Тома лишь об одном — помочь ей выжить.

Постановкой фильма займется создатель неовестерна «Любой ценой» Дэвид Маккензи, а вместе с ним в продюсерскую команду вошли Бэзил Иваник («Джон Уик»), Джиллиан Берри («Король вне закона») и Тедди Шварцман («Игра в имитацию»). Сценарий Маккензи написал совместно с Джастином Пясецким.

Съемки «Эстафеты» начнутся в апреле этого года и пройдут в окрестностях Нью-Йорка и Нью-Джерси.

Фото: Getty Images
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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