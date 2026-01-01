Оповещения от Киноафиши
Награды
David Mackenzie
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Дэвид Маккензи
Каннский кинофестиваль 2016
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 2003
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Берлинале 2007
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Премия Гильдии немецких артхаусных кинотеатров
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 2005
Премия Гильдии немецких артхаусных кинотеатров
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2014
Лучший молодежный фильм
Номинант
