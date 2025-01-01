Меню
Киноафиша Персоны Юджин Леви Награды

Eugene Levy
Награды и номинации Юджин Леви
Золотой глобус 2021 Золотой глобус 2021
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Лучший комедийный сериал
Победитель
Лучший комедийный сериал
Победитель
Лучший актёр в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1983 Primetime Emmy Awards 1983
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Победитель
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Победитель
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Номинант
 Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Номинант
 Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Номинант
 Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Номинант
 Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Номинант
 Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Номинант
 Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Номинант
 Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1982 Primetime Emmy Awards 1982
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Победитель
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Победитель
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Номинант
 Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Номинант
 Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Номинант
 Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Номинант
 Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Номинант
 Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024 Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Outstanding Hosted Nonfiction Series or Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Лучший комедийный сериал
Номинант
 Лучший комедийный сериал
Номинант
 Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Золотая малина 2006 Золотая малина 2006
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2025 Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2021 Премия Гильдии киноактеров США 2021
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020 Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
 Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
