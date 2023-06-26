Детектив Камилль Дельмасс расследует преступления на Лазурном берегу Франции на пару с обаятельным международным аферистом Гарри Кингом. Дело в том, что отец девушки, бывший начальник полиции, теперь находится в тюрьме по делу о коррупции. В связи с этим у Камилль возникают проблемы на службе. Однако девушка уверена в невиновности отца и намерена сделать все, чтобы снять с него обвинения. Но обстоятельства складываются таким образом, что помочь ей в этом может только Гарри Кинг, который и сам не в ладах с законом. Камилль приходится заключить сделку с Гарри, который должен помочь ей найти доказательства невиновности отца. А в это время у Гарри есть свои интересы, которые и привели его в Канны.