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Постер сериала Место преступления: Канны
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Киноафиша Сериалы Место преступления: Канны

Место преступления: Канны (2023 - …)

Cannes Confidential 18+
Год выпуска 2023
Страна Великобритания/Швеция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал TF1
Продолжительность сериала 5 часов 0 минут

О чем сериал

Детектив Камилль Дельмасс расследует преступления на Лазурном берегу Франции на пару с обаятельным международным аферистом Гарри Кингом. Дело в том, что отец девушки, бывший начальник полиции, теперь находится в тюрьме по делу о коррупции. В связи с этим у Камилль возникают проблемы на службе. Однако девушка уверена в невиновности отца и намерена сделать все, чтобы снять с него обвинения. Но обстоятельства складываются таким образом, что помочь ей в этом может только Гарри Кинг, который и сам не в ладах с законом. Камилль приходится заключить сделку с Гарри, который должен помочь ей найти доказательства невиновности отца. А в это время у Гарри есть свои интересы, которые и привели его в Канны.

Место преступления: Канны - трейлер первого сезона
Место преступления: Канны  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Жан-Юг Англад
Жан-Юг Англад
Эрик Савен
Янн Бабиле
Люси Лукас
Люси Лукас
Джейми Бамбер
Джейми Бамбер
Sammy Lechea
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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4.9 IMDb
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Сезоны
Место преступления: Канны - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 6 эпизодов
 
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