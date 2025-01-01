Меню
Лорен Бэколл
Lauren Bacall
Награды
Награды и номинации Лорен Бэколл
Оскар 2010
Honorary Award
Победитель
Honorary Award
Победитель
Оскар 1997
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1997
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Золотой глобус 1993
Премия Сесиля Б. Де Милля
Победитель
Primetime Emmy Awards 1988
Outstanding Informational Special
Номинант
Outstanding Informational Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1980
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1973
Outstanding Single Performance by an Actress in a Leading Role
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1997
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1977
Лучшая женская роль
Номинант
Берлинале 1997
Камера Берлинале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 1997
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Победитель
