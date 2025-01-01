Меню
Дядя Ваня
Билеты от 650₽
Киноафиша Дядя Ваня

Спектакль Дядя Ваня

Постановка
МХТ им. Чехова 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 650₽

О спектакле

Новая постановка «Дяди Вани» в МХТ

Спектакль «Дядя Ваня» по пьесе Антона Чехова вновь на сцене МХТ. Это произведение исследует темы одиночества и страха перемен, в которых главные герои стремятся изменить свою жизнь, но останавливаются на пути к переменам. Постановку осуществил режиссёр Денис Азаров, известный своими работами в театре и кино, а атмосферу создает сценограф Николай Симонов с помощью стильных декораций.

Каст и атмосфера

В спектакле принимают участие такие актеры, как Павел Чинарёв, Сергей Епишев и Светлана Колпакова. Уникальность постановки заключается в сочетании драмы и иронии, что создаёт неповторимую атмосферу с помощью аромата дерева и изящных декораций. Это произведение будет интересно любителям классической литературы и театра.

Историческая справка

Пьеса А. П. Чехова «Дядя Ваня» имеет особое значение для МХТ, так как впервые она была поставлена здесь К. С. Станиславским и Вл. И. Немировичем-Данченко при жизни автора в 1899 году. С тех пор пьеса не раз возвращалась на сцену театра. Нынешняя премьера приурочена к 125-летию Художественного театра.

Мысли режиссера

Денис Азаров комментирует свою работу так: «"Дядя Ваня" — история про одиночество. Глубокое, глобальное, ментальное одиночество. В пьесах Чехова, и в "Дяде Ване" особенно, люди часто не говорят того, что хотят, и не находят гармонии в жизни. Хотя кажется, что всё можно изменить, страх перемен порой парализует. Тем не менее, мы постараемся взглянуть на страдания героев с иронией и внести в историю элементы юмора. Хотя, конечно, нельзя забывать о сочувствии к ним».

Рекомендации для зрителей

Спектакль рекомендуется зрителям старше 16 лет, которые ценят глубокие и многослойные истории. Не упустите возможность увидеть эту актуальную интерпретацию классического произведения.

Режиссер
Денис Азаров
В ролях
Авангард Леонтьев
Авангард Леонтьев
Светлана Колпакова
Светлана Колпакова
Сергей Епишев
Сергей Епишев
Дарья Юрская
Павел Чинарев
Павел Чинарев

Купить билет на спектакль Дядя Ваня

Январь
21 января среда
19:00
МХТ им. Чехова Москва, Камергерский пер., 3
от 650 ₽

Фотографии

Дядя Ваня Дядя Ваня Дядя Ваня Дядя Ваня Дядя Ваня Дядя Ваня

