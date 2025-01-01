Меню
Персоны
Виктор Гарбер
Награды
Награды и номинации Виктора Гарбера
Victor Garber
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Виктора Гарбера
Primetime Emmy Awards 2005
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2003
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2001
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
