Донни Йен орудует мечом в Древнем Китае в трейлере фильма в жанре уся «Шакра»

Йен не только сыграл в картине главную роль, но и выступил режиссером.

Кинокомпания Well Go USA Entertainment представила трейлер китайского боевого фэнтези «Шакра», основанного на классическом романе Луиса Ча «Полубоги и полудьяволы».

Постановщиком и исполнителем главной роли выступил Донни Йен, наиболее известный по франшизе «Ип Ман» и «Джону Уику 4». Для него эта лента стала первой режиссерской работой со времен комедийного боевика «Протеже черной розы» (2004). В фильме также сыграли Юки Чэнь («Запретная любовь»), Сиа Лю («Лимб»), Рэй Лю («Перекрестный огонь») и Цуй Сиу-Мин («Последний из лучших»).

Главный герой — Фэн (Йен), по ошибке обвиненный в убийстве собственных родителей. Это преступление вызвало серьезные беспорядки, угрожающие безопасности династии Сун. Пытаясь докопаться до истины и очистить свое доброе имя, воин отправляется на поиски убийц, настигших его родных из тени. Однако на пути Фэна встает целая орда охотников, мечтающих получить награду за его голову.

Помимо Йена, постановкой боевых сцен занимались Кэндзи Танигаки («Выход жирного дракона») и Ян Хуа («Три икса: Мировое господство»).

«Шакра» выйдет в американский прокат 14 апреля, а цифровой релиз фильма состоится 18 апреля.