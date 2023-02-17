Киану Ривз убивает врагов по всему свету в финальном трейлере «Джона Уика 4»

Фильм о попытке легендарного киллера наконец обрести свободу выйдет на экраны в конце марта.

Кинокомпания Lionsgate представила трейлер «Джона Уика 4», это новая часть франшизы о похождениях смертоносного киллера в исполнении Киану Ривза. Кроме него, главные роли в фильме исполнили Билл Скарсгард («Оно»), Донни Йен («Мулан»), Лоренс Фишберн («Школа добра и зла») и Иэн МакШейн («Дэдвуд»).

В центре сюжета — легендарный убийца Джон Уик (Ривз). Герой наконец находит способ победить Правление Кланов и вернуть себе свободу. Ради этого он отправляется в путешествие по всему миру, посещает Нью-Йорк, Париж, Японию и Берлин, чтобы сразиться с самыми могущественными теневыми игроками преступного мира. По пути Уик воссоединяется со своими старыми союзниками и обнаруживает, что некоторые друзья обернулись против него.

Режиссером фильма вновь выступил Чад Стахелски, создатель всех предыдущих частей «Джона Уика». Ранее он сообщил, что новая картина является самым длинным фильмом во франшизе (его хронометраж составляет 2 часа 49 минут). В фильме уделено много внимания раскрытию устройства и мифологии отеля «Континенталь», одной из самых значимых локаций в этой вселенной.

Судя по всему, таким образом авторы ленты готовят зрителей к будущему сериалу «Континенталь». Это трехсерийный приквел, посвященный истории отеля. Главным героем выступит молодой Уинстон в исполнении Колина Вуделла («Зов предков»). Также в настоящее время в разработке находится спин-офф франшизы под названием «Балерина», главную роль в котором сыграет Ана де Армас («Достать ножи»).

Премьера «Джона Уика 4» состоится 24 марта.