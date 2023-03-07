Эпический боевик: критики в восторге от «Джона Уика 4»

В понедельник, 6 марта, в Лондоне прошла премьера долгожданного боевика «Джон Уик 4». После показа приглашенные критики поделились мнением о фильме в социальных сетях.

Большинство авторов остались в восторге от картины, отметив ее потрясающий актерский состав и долгий, но насыщенный хронометраж. Например, Стивен Вайнтрауб из издания Collider написал:

«Джон Уик 4» чертовски крут. Мне буквально приходилось отрывать свою челюсть от пола в некоторых безумных и изобретательных сценах. Вы не готовы увидеть, что Киану делает с дробовиком, оснащенным «дыханием дракона». Также Донни Йен показал свою лучшую игру. Не могу дождаться момента, когда снова посмотрю фильм».

Кортни Ховард из Variety также похвалила работу актеров:

«Актерский состав второго плана «Джона Уика 4» состоит из настоящих титанов. Донни Йен резкий и быстрый, как всегда. Хироюки Санада потрясающий. Марко Зарор — безжалостный зверь. Скотт Эдкинс глубоко прорабатывает своего героя. А то, как Рина Саваяма сбрасывает кимоно, не прерывая зрительный контакт, вызывает у меня мурашки».

Эрик Айзенберг из CinemaBlend вновь подтвердил, что постановка фильма полностью оправдывает его продолжительность:

«У меня были сомнения по поводу необходимости почти трехчасового хронометража «Джона Уика 4», но он полностью его оправдал. Это эпопея с умным темпом, который не позволяет действию стать утомительным. Декорации феноменальны. Актерский состав получился отличным, но Донни Йен заслуживает отдельного упоминания».

Иэн Сэндвелл из Digital Spy по-своему резюмировал отзывы:

«Джон Уик 4» просто невероятнет. Да, он длинный, но его возмутительно хорошая постановка с лихвой компенсирует это. Ловкий, брутальный и стильный эпический боевик, в котором Киану Ривз достиг небывалых высот. Многие сцены фанаты будут обсуждать еще долго».

«Джон Уик 4» выйдет в российский прокат 23 марта.