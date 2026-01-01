Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мелисса Картер
Melissa Carter
Киноафиша
Персоны
Мелисса Картер
Мелисса Картер
Melissa Carter
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Фантастический герой, Герой триллеров, Драматический актёр
Популярные фильмы
7.2
Признания опасного человека
(2002)
5.3
Назад к динозаврам
(2022)
Фильмография Мелисса Картер
Жанр
Все
Биография
Драма
Комедия
Криминал
Семейный
Триллер
Фантастика
Год
Все
2022
2002
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
5.3
Назад к динозаврам
Timescape
фантастика, семейный
2022, Канада / США
Смотреть трейлер
7.2
Признания опасного человека
Confessions of a Dangerous Mind
триллер, криминал, драма, комедия, биография
2002, США / Австралия / Германия / Канада
Рецензия
