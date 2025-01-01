Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Ли Ремик
Награды
Награды и номинации Ли Ремик
Lee Remick
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Ли Ремик
Оскар 1963
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 1976
Лучшая актриса сериала (драма)
Победитель
Золотой глобус 1974
Лучшая актриса сериала (драма)
Победитель
Золотой глобус 1983
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1979
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 1963
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1960
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1987
Outstanding Individual Achievement - Informational Programming - Performing
Номинант
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1980
Outstanding Lead Actress in a Limited Series or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1978
Outstanding Lead Actress in a Limited Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1976
Outstanding Lead Actress in a Limited Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1975
Outstanding Single Performance by a Supporting Actress in a Comedy or Drama Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1974
Best Lead Actress in a Limited Series
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1975
Best Actress
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1964
Best Foreign Actress
Номинант
«Джентльмены удачи» без Люды были бы совсем другими: что зрители часто упускают в этой важной и глубокой сцене
Когда «Уэнсдей» и «Кальмар» пересмотрели и не раз: эти 3 сериала Netflix зрители ставят на один уровень — рейтинги зашкаливают, как и эмоции
Барон из «Бандитского Петербурга» оказался не выдумкой Бортко: вот история реального Горбатого, ставшего легендой криминала
Без Артема Колчина и Саши Белого: на Первом канале вышел новый «Бой с тенью» — вот что творится в сериале
«Чужой: Земля» теперь придется продлевать на 2-й сезон: сериал оставил сюжетную дыру размером с ксеноморфа — нужны объяснения
Аль Пачино почти отказался от одной из своих лучших ролей — но передумал и получил номинацию на «Оскар»
«Попала в колхоз, слушаю мужиков»: угадайте отечественные фильмы о войне по отзыву зрителя — без хорошей интуиции 5/5 не выбить
«Шеф, все пропало!»: только выросшие на кино СССР вспомнят, чего не хватает на кадрах из 5 фильмов (тест)
За границей сняли сериал про СССР и убийства: на IMDb ему дали больше 8 баллов — а в России назвали «низкобюджетной серостью»
Насилие? Нет, все сложнее: вот почему «Атака титанов» попала под запрет в Китае — и в Южной Корее ее не любят
Арест, пятнадцать лет, вот такой вот «Breaking Bad»: в основу «Во все тяжкие» легли истории реального Гудмана, Уайта и Фринга
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667