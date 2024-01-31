Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Правда - трейлер
Киноафиша Трейлеры Правда. Трейлер

Правда. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 29 ноября 2023
Правда – Исчезновение пятилетней Маши сотрясло маленький городок – она уже шестая в списке пропавших детей. У следствия – никаких зацепок. Но есть идеальный подозреваемый. Женя недавно освободился из тюрьмы, где отсидел два года. Теперь он вышел, но любимая девушка уже с другим, на работу не берут, и даже давние знакомые косятся с подозрением. Женя - последний, кто видел Машу, и он единственный знает правду. Но надо молчать, ведь за правду он снова может поплатиться свободой. И пока весь город ищет девочку, кто-то звонит родственникам жертв.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оксана Санжарова 31 января 2024, 15:38
Оценка
Хороший крепкий психологический триллер - не сентиментальный, но и не бессмысленно чернушный, без провисов, без особых логических нестыковок (всё-таки режиссер в прошлом следователь), Прекрасная актерская работа Кузьмы Котрелева.
31 января 2024, 15:38 Ответить
Киноафиша.инфо 31 января 2024, 23:27
в ответ на сообщение Оксана Санжарова от 31 января 2024, 15:38
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
31 января 2024, 23:27 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

7.5 Правда
Правда триллер, детектив, драма, 2024, Россия Билеты
Дракула - дублированный трейлер 02:02
Дракула  дублированный трейлер
Фантастическая четверка: Первые шаги - финальный дублированный трейлер 02:24
Фантастическая четверка: Первые шаги  финальный дублированный трейлер
Алиса в стране чудес - тизер-трейлер 01:12
Алиса в стране чудес  тизер-трейлер
Чебурашка 2 - трейлер 01:13
Чебурашка 2  трейлер
Я знаю, что вы сделали прошлым летом - дублированный трейлер 02:24
Я знаю, что вы сделали прошлым летом  дублированный трейлер
Одержимые. Наследие дьявола - дублированный трейлер 00:59
Одержимые. Наследие дьявола  дублированный трейлер
Письма о любви - дублированный трейлер 02:30
Письма о любви  дублированный трейлер
Август - первый трейлер 02:39
Август  первый трейлер
Иллюзия обмана 3 - дублированный трейлер 02:24
Иллюзия обмана 3  дублированный трейлер
Одно целое - дублированный трейлер 02:18
Одно целое  дублированный трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше