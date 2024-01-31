Правда
– Исчезновение пятилетней Маши сотрясло маленький городок – она уже шестая в списке пропавших детей. У следствия – никаких зацепок. Но есть идеальный подозреваемый. Женя недавно освободился из тюрьмы, где отсидел два года. Теперь он вышел, но любимая девушка уже с другим, на работу не берут, и даже давние знакомые косятся с подозрением. Женя - последний, кто видел Машу, и он единственный знает правду. Но надо молчать, ведь за правду он снова может поплатиться свободой. И пока весь город ищет девочку, кто-то звонит родственникам жертв.
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