Красный платок
Киноафиша Красный платок

Спектакль Красный платок

16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Красный Платок» о жизни, творчестве, любви и смерти писателя Даниила Хармса

Спектакль «Красный Платок» погружает зрителя в мир жизни, творчества, любви и смерти великого писателя Даниила Хармса. Это пронзительная история о любви Марины Малич, которая стала путеводной звездой Гения, сохранив его свет до конца своих дней.

Тема бессмертия и наследия

Одной из центральных тем спектакля является код бессмертия Каземира Малевича, переданный Хармсу. Это интересное переплетение судеб двух выдающихся личностей открывает новые грани их творчества и помогает зрителю понять, как искусство влияет на жизнь и наоборот.

Наследие Хармса

«Черный квадрат» Малевича в литературе — это тот след, который Даниил Хармс оставил потомкам. Спектакль исследует, как литература и живопись переплетаются, создавая уникальную палитру человеческого опыта.

Совместное творение

Спектакль по праву можно назвать народным. Он создан с помощью и благодаря пожертвованиям зрителей, что подчеркивает силу общественного участия в искусстве. Это не просто история, а истинное совместное творение, где каждый зритель становится частью великого театрального процесса.

Не пропустите возможность увидеть этот уникальный спектакль на сцене — он не только развлекает, но и заставляет задуматься о вечных вопросах жизни и искусства.

Режиссер
Аида Хорошева
В ролях
Кирилл Кяро
Кирилл Кяро
Ася Шибарова
Людмила Курепова

Купить билет на спектакль

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 9 сентября
Zart House Санкт-Петербург, пл. Морской Славы, 1, Морской вокзал, 3 этаж
19:30 от 600 ₽

Фотографии

Красный платок Красный платок Красный платок Красный платок Красный платок Красный платок Красный платок Красный платок Красный платок

