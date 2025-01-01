Меню
Джордж Сигал
Награды
Награды и номинации Джорджа Сигала
George Segal
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Джорджа Сигала
Оскар 1967
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1974
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 1965
Most Promising Newcomer - Male
Победитель
Золотой глобус 2000
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1999
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1967
Лучший актёр второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1969
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
