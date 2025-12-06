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Украсьте коридоры
5.8
Украсьте коридоры
, 2025
Deck the Hallways
США / семейный / 18+
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0
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0
О фильме
Расписание
Персоны
5.8
Пойду
0
Не пойду
0
В ролях
Джейм М. Каллика
Jace
Себастьян Биллингсли-Родригес
Eli
Лоретта Дивайн
Agnes
Мэтти Финочио
Zander
Naika Toussaint
Zoe
Matthew Clarke
Vaughn
Эва Дэй
Leah
Тимоти Пол Перес
Gramham Robinson
Tom Pickett
Wade
Лоссен Чэмберс
Irene Robinson
Rayonte Ricketts
Young Jace
Javier Lacroix
Neighbor Javier
Сценарист
Gregory Ramon Anderson
,
Meyer Shwarzstein
Композитор
Грэм Коулмэн
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
6 декабря 2025
Премьера в мире
6 декабря 2025
Производство
Front Street Pictures
Другие названия
Deck the Hallways
Еще
Рейтинг фильма
5.8
Оцените
13
голосов
5.2
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
Обновлено 9 декабря 2025
Отзывы о фильме
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