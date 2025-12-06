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Рождественское выяснение отношений
5.1
Рождественское выяснение отношений
, 2025
The Christmas Showdown
США / комедия, семейный / 18+
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О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
5.1
Пойду
0
Не пойду
0
В ролях
Эмбер Стивенс Уэст
Chastity
Корбин Рид
April
Лоретта Дивайн
Hen
Девон Никсон
Caleb
Обба Бабатунде
Jesse
Беверли Тодд
Lydia
Стерлинг Сулейман
Isaac
Карла Рената
Sonia
Leah Briese
Kendi
Celeste Clark
Young Chastity
Режиссер
Нанея Мията
Сценарист
Tobin Addington
Композитор
Matthew Atticus Berger
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
6 декабря 2025
Премьера в мире
6 декабря 2025
Производство
The Ninth House
Другие названия
The Christmas Showdown
Еще
Рейтинг фильма
5.1
Оцените
12
голосов
5.3
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
Лучшие комедии
Обновлено 9 декабря 2025
Отзывы о фильме
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