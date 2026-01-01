Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации Майкла Кеннета Уильямса
Michael Kenneth Williams
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Майкла Кеннета Уильямса
Primetime Emmy Awards 2021
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Informational Series or Special
Номинант
Outstanding Informational Series or Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or a Movie
Номинант
Сандэнс 2022
Актерский ансамбль
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2021
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
