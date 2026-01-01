Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации Майкла Кеннета Уильямса

Michael Kenneth Williams
Primetime Emmy Awards 2021 Primetime Emmy Awards 2021
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Informational Series or Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or a Movie
Номинант
Сандэнс 2022 Сандэнс 2022
Актерский ансамбль
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2012 Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2021 Премия Гильдии киноактеров США 2021
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014 Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
