Персоны
Бертран Тавернье
Награды
Награды и номинации Бертран Тавернье
Bertrand Tavernier
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Бертран Тавернье
Каннский кинофестиваль 1984
Лучший режиссер
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2016
Золотой глаз
Номинант
Каннский кинофестиваль 2010
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1990
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1980
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1990
Лучший неанглоязычный фильм
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1985
Best Foreign Language Film
Номинант
Best Foreign Language Film
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2015
Career Golden Lion
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1986
Best Film
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1992
Golden Lion
Номинант
Берлинале 1999
Соревнование
Победитель
Поощрительная премия
Победитель
Соревнование
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 1995
Золотой берлинский медведь
Победитель
Берлинале 1974
Специальный приз жюри
Победитель
Соревнование
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 2009
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 2002
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 1980
Золотой берлинский медведь
Номинант
