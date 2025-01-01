Меню
Гриффин Данн
Награды
Награды и номинации Гриффин Данн
Griffin Dunne
Награды и номинации Гриффин Данн
Оскар 1996
Лучший игровой короткометражный фильм
Номинант
Каннский кинофестиваль 2000
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Золотой глобус 1986
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1996
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Золотая малина 2014
Худший режиссер
Победитель
Худший режиссер
Победитель
