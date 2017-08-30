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Владимир Конкин
Владимир Конкин
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Владимир Конкин
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Дата рождения
19 августа 1951
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер
Биография Владимир Конкин
Родился 19 августа 1951 года. Саратов, СССР (Россия).
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Фильмография Владимир Конкин
Черный океан
боевик
1998, Россия
4.0
А спать с чужой женой, хорошо?!
мелодрама, драма
1992, Россия
3.0
Место встречи изменить нельзя
криминал, детектив, боевик
1979, СССР
8.0
Аты-баты, шли солдаты...
исторический, драма, военный
1976, СССР
7.0
Переходим к любви
мелодрама
1975, СССР
6.0
Марина
драма
1974, СССР
8.0
Аленький цветочек
анимация, фэнтези
1952, СССР
7.0
Лиса-строитель
анимация, короткометражный
1950, СССР
7.0
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30 августа 2017 23:13
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