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Постер мультфильма Лиса-строитель
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Киноафиша Фильмы Лиса-строитель

Лиса-строитель

Lisa-stroitel 18+
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О фильме

Когда-то давно жил Лев, и было у него большое поместье с курятником, однако куры водились у него плохо. То сами куры пропадали, то их воровали. Лев поставил высокую деревянную ограду, что не понравилось Лисе, которая частенько воровала кур у Льва. На следующий день хитрая отправилась ко Льву, чтоб показать свой проект строительства ограды — в котором была запроектирована возможность пролезать через тайники в курятник. И вот, когда строительство завершилось, Лиса пробралась ночью в курятник и украла всех кур. Когда Лев начал погоню за Лисой, было уже слишком поздно…

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1950
Премьера в мире 1 января 1950
Дата выхода
1 января 1950 Россия 0+
Другие названия
Lisa-stroitel, Fox the Builder, Лиса-строитель, Jak lisica budowala kurnik, Лисиця-будівниця
Режиссер
Пантелеймон Сазонов
В ролях
Владимир Конкин
Владимир Конкин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

7.2
Оцените 21 голос
6.3 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  1533 В жанре «анимация»  225 В жанре «короткометражный»  29 В фильмах СССР  188
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Лиса-строитель

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